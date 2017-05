Les derniers résultats d’Apple mécontentent certains investisseurs qui constatent que le succès de l’entreprise est basé en grande partie sur l’iPhone, dont les ventes s’essoufflent en l’absence d’un nouveau modèle révolutionnaire. Ces investisseurs reprochent notamment à Tim Cook un manque de vision et souhaitent son départ.

C’est notamment le cas du fonds d’investissement canadien Standard Investment Company. « Sous Tim Cook, Apple est devenu l’entreprise la plus chère, la plus profitable et la plus célèbre du monde. Mais Tim Cook a simplement hérité du succès créé par Steve Jobs, qui lui a laissé l’iPhone, l’iPad, l’iMac et l’ensemble de l’écosystème d’Apple. L’évaluation des nouveaux produits et projets dévoilés sous Tim Cook reflète l’absence de vision et d’innovation que l’on s’attend à trouver chez le CEO d’une entreprise technologique à succès. Tim Cook est à bien des égards comparable à Steve Ballmer et, pour les mêmes raisons, doit être remplacé », indique le hedge fund dans une note d’introduction à son analyse de l‘entreprise.

Ce point de vue n’est pas partagé par la grande majorité des clients et, probablement des actionnaires. Il semble toutefois que ces derniers sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur l’avenir de la firme à la pomme.