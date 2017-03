C’est un surprenant changement qui intervient à la tête d’OVH. Deux ans très exactement après avoir confié le poste à Laurent Allard, le directeur technique et fondateur de la société reprend la direction générale. Sur son site, l’hébergeur roubaisien indique qu’après 2 années structurantes – arrivée de nouveaux investisseurs, forte croissance des revenus, internationalisation à marche forcée – il est temps de passer à la vitesse supérieure et de mettre en place une nouvelle gouvernance « pour accélérer encore la croissance du groupe et s’imposer comme le leader global du cloud ».

Laurent Allard devient vice-président du conseil d’administration. À ce titre, l’ancien directeur technique de CGI va créer et animer le comité stratégique du groupe avec pour mission la définition de la stratégie, le pilotage du planning stratégique, les affaires publiques et les alliances stratégiques.

Octave Klaba, qui conserve la présidence du conseil d’administration, pilote quant à lui l’exécution de la stratégie et est en charge de la technologie.

Cette redistribution des rôles a pour objectif d’accompagner la mise en place du plan stratégique Next Level précise OVH. Ce plan vise notamment un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros à horizon 2020 et le recrutement de plus de 1.000 collaborateurs au cours des deux prochaines années.

« En faisant évoluer nos rôles respectifs, nous emmenons OVH vers une nouvelle dimension. A Laurent la mission de piloter l’agenda de la croissance alors que, de mon côté, je me consacre désormais à l’exécution de la stratégie, la mobilisation des équipes et l’accompagnement de nos clients au quotidien », explique Octave Klaba,. « A 18 ans, nous abordons un nouveau cycle en conservant l’agilité et l’esprit entrepreneurial qui font notre force ».