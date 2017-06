L’opérateur-intégrateur Foliateam, spécialiste des communications unifiées, souhaite renforcer son positionnement sur la région Ouest et confie à Xavier Godard le développement commercial de la Normandie.

Le rôle de Xavier Godard, qui conserve son rôles de directeur des marchés stratégiques, et de son équipe est d’accroitre les parts de marché de l’entreprise dans la région en commercialisant l’intégralité des prestations de l’opérateur/intégrateur.

Epaulé par un consultant senior basé à Rouen,Xavier Godard gère d’une part la relation commerciale avec les clients et les prospects, et d’autre part le suivi des projets. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une très bonne connaissance de l’offre de Foliateam et des acteurs économiques régionaux. Le partenariat entre l’UGAP et le groupement d’intégrateur Resadia, dont Foliateam est associé-fondateur, permet notamment de proposer un catalogue pertinent de solutions de téléphonie sur IP et de communications unifiées aux établissements publics.

Xavier Godard a commencé sa carrière chez ETP-Tetracom où il était directeur commercial, société acquise par Foliateam en août 2012.