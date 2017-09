L’éditeur de solutions de gestion des actifs logiciels Flexera Software annonce l’acquisition de BDNA, un éditeur basé à Mountain View en Californie. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été révélés.

Tout comme Flexera, BDNA s’est bâti une solide réputation dans le domaine des données sur les actifs informatiques. Son catalogue Technopedia comprend plus de 2 millions de produits et 180 millions de points de données sur des équipements ou des logiciels d’entreprise, des produits IdO (dispositifs connectés et intelligents), open source, ou encore des informations sur les cycles de vie et les vulnérabilités des produits. Ces informations feraient selon l’éditeur l’objet de plus de 2.500 mise à jour quotidiennes.

De son côté, Flexera a développé Nexus, un cloud de données et référentiel d’informations sur les logiciels, les vulnérabilités et les produits open source contenant des informations sur plus de 150 millions d’actifs logiciels mais aussi matériels.

« Les logiciels sont indispensables pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Cependant, ce sont surtout les données utilisées par ces applications qui alimentent leurs écosystèmes de logiciels. L’acquisition de BDNA permet de rapprocher deux leaders partageant la même vision quant à l’importance des données sur les actifs informatiques dans la transformation de l’ensemble de l’industrie », déclare dans un communiqué Jim Ryan, CEO de Flexera. « À l’issue de ce rachat, Flexera disposera du plus vaste référentiel de données décisionnelles au monde. Celui-ci sera disponible à toutes les organisations utilisant des logiciels commerciaux et open source, y compris des applications au cœur de dispositifs connectés et intelligents. De plus, Flexera possède désormais la plus vaste base de données de sécurité relatives aux logiciels et aux terminaux. Même dans le cas d’organisations ayant investi dans une solution de gestion des actifs logiciels (SAM), un logiciel open source, ou une application de sécurité non développé(e) par Flexera, nos données logicielles et matérielles permettront d’accroître considérablement leur ROI. »