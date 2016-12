Après Arnaud Montebourg, c’est au tour d’un autre ex-membre du gouvernement socialiste de rejoindre le groupe Talan, le second remplaçant le premier. Fleur Pellerin intègre en effet le comité d’orientation stratégique, dont le rôle est d’émettre des recommandations pour favoriser le développement du groupe. Le comité est composé des six principaux associés de Talan (les trois fondateurs Mehdi Houas, Philippe Cassoulat et Eric Benamou ainsi que Dominique Masutti, Jean-Luc Biache et Mikael Thepaut) et de quatre membres extérieurs choisis pour leur expertise. C’est notamment au titre de présidente de Korelya Capital que l’ancienne ministre chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique, qui fit ensuite un bref passage au ministère de la Culture et de la Communication, rejoint le comité de la SSII. Elle y côtoiera Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, Michel Combes, PDG de SFR et directeur général du groupe Altice, et David Hoppenot, associé-fondateur du fonds de capital investissement Capzanine.

« Talan dispose d’expertises métiers sur les enjeux technologiques de demain : le Big Data, l’IoT, la Blockchain et l’intelligence artificielle. Je suis convaincu que l’expérience de Fleur Pellerin en tant qu’ancienne ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique, ainsi que son positionnement auprès des entrepreneurs de la Tech européenne nous apporteront des capacités d’innovation supplémentaires », indique dans un communiqué le président du groupe Mehdi Houas.

Arnaud Montebourg avait exercé les mêmes fonctions de mars 2015 jusqu’à cet automne. Le 2 octobre dernier un communiqué annonçait que les deux parties avaient décidé de suspendre d’un commun accord le mandat de l’ex-ministre, le statut de candidat à l’élection présidentielle n’étant pas compatible avec cette fonction.

D’origine coréenne, Fleur Pellerin a lancé voici quatre mois son fonds Korelya Capital, soutenu par le géant de l’Internet sud-coréen Naver et sa filiale Line. Korelya Capital, a participé le mois dernier à la levée de fonds de Devialet, ce qui a permis à l’ancienne femme politique d’entrer au conseil d’administration du spécialiste français de l’ingénierie acoustique et des enceintes de luxe. Au début de ce mois elle a également rejoint le conseil d’administration du groupe spécialisé dans le crowdfunding KissKissBankBank.

Basé à Paris, Talan dispose d’agences à Lyon, Nantes, Rennes, Amiens, Montpellier ainsi que de filiales à Londres, Genève, Luxembourg, New-York, Chicago, Hong Kong, Montréal, Rabat et Tunis. Le groupe, qui devrait réaliser 160 millions d’euros de chiffre d’affaires fin 2016 pour 1.700 collaborateurs et 450 millions d’euros fin 2017, vise le cap du milliard d’euros en 2022. Pour ce faire il recrute à tour de bras. Après avoir embauché près de 550 collaborateurs cette année, dont 150 à l’international, il ambitionne d’augmenter ses effectifs de 900 personnes l’an prochain, dont 600 dans l’Hexagone.