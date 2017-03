L’éditeur finlandais de solutions de gestion des documents et des informations M-Files a fait l’acquisition de l’ESN française StreamDesign. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées.

M-Files était déjà implanté en France via son réseau de distribution. Avec l’acquisition de StreamDesign, l’un de ses principaux partenaires, la firme de Tampere ouvre donc officiellement sa filiale française afin d’accélérer son développement commercial dans le pays, à travers son réseau de partenaires mais aussi par la vente directe.

« M-Files est engagé à aider les entreprises françaises à répondre à leurs exigences de gestion des informations grâce à son approche inédite et flexible. Cette approche a conduit Gartner à considérer M-Files comme le seul éditeur visionnaire dans leur Magic Quadrant ECM », déclare dans un communiqué Jim Geary, Executive Chairman. « Notre acquisition de StreamDesign accélère notre plan de développement en France en accroissant le soutien à nos partenaires, et en nous assurant que nous apportons le plus haut niveau de service et d’assistance possible à nos clients. »

Reconnu sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) et de la gestion électronique des documents (GED), M-Files emploie près de 350 collaborateurs avec une présence dans 7 pays. L’éditeur revendique des milliers de clients (EADS, Siemens, Sagem, AstraZeneka, SAS…) et plus de 500 partenaires dans plus de 100 pays.