Voilà une nouvelle qui va intéresser au plus haut point les administrateurs en charge d’Office 365 dans les entreprises. Et en chagriner certains. Le support des versions 2013 d’Office 365 ProPlus, Office 365 Business, Project Pro pour Office 365 et Visio Pro pour Office 365 ne seront plus supportées, et donc plus téléchargeables, après le 28 février prochain. C’est ce que l’on découvre sur le blog de l’éditeur. Il faudra alors migrer vers la suite Office 2016 lancée en septembre 2015, dont la présentation est quelque peu différente, ce qui pourrait déstabiliser certains utilisateurs. Il est donc préférable de les avertir.

Les mises à jour de sécurité seront toutefois assurées jusqu’en avril 2018.

Le blog de l’éditeur indique la marche à suivre, du moins dans les grandes lignes. Une aide à la migration sera par ailleurs assurée par Microsoft à travers son service FastTrack.

Ce que le blog n’indique pas, c’est que les applications clients d’Office 2016, y compris Outlook, ne sont pas prises en charge par Exchange Server 2007, une précision apportée par nos confrères de Computerworld.

Précisons que les versions 2013 Standard, Professional et Professional Plus d’Office 2013 ne sont en revanche pas concernées.