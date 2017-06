À l’initiative de la Fédération EBEN (Entreprises du Bureau et du Numérique), une formation diplômante de chargé d’affaires du numérique va être lancée à la rentrée de septembre. Cette formation en alternance de niveau BAC+3 a pour objectif de fournir des commerciaux spécialisés aux entreprises du numériques. La Fédération EBEN a confié l’élaboration et la mise en œuvre de cette formation à Negociance Business School (NBS), un organisme de formation privé basé à Metz qui assure déjà d’autres formations pour le compte de la FEBEN.

La première promotion démarrera en septembre avec 16 étudiants. Les cours seront dispensés dans le bâtiment messin TCRM-BLIDA du LORnTCH (l’écosytème numérique lorrain) par des professionnels issus du secteurs du numérique ou des spécialistes de la négociation commerciale tous certifiés ICPF et PSI (organisme de certification des professionnels de la formation et du conseil). Les étudiants seront sous contrat de professionnalisation durant les onze mois de la formation et alterneront des périodes de cours d’une semaine et des périodes en entreprise de deux semaines. La formation intègre 530 heures de cours.

Dans le cadre de leur formation, les stagiaires aborderont les notions de négociation commerciale digitale, de pilotage de la transition du numérique, d’animation commerciale et seront initiés aux différentes expertises métiers du numérique (informatique, téléphonie, solutions d’impression, vidéosurveillance, objets connectés…).

Les candidats devront justifier d’un diplôme ou d’une certification professionnelle de niveau III minimum (BTS, Licence 2, DUT) sans limite d’âge pour être sélectionnés. La formation est aussi ouverte aux demandeurs d’emploi. À l’issue de leur formation, les étudiants sont appelés à devenir des technico-commerciaux secteur, des ingénieurs commerciaux, des responsables de secteur ou des attachés commerciaux dans les entreprises qui les auront accueillis en alternance.

Le coût pédagogique de la formation s’élève à 15€/ heure de formation dont une partie est prise en charge par AGEFOS PME dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

La FEBEN envisage d’ouvrir des sessions supplémentaires dans d’autres villes de France en fonction de la demande exprimée par ses adhérents.