A l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, le fabricant grenoblois de microprocesseurs de nouvelle génération manycore Kalray a finalisé une levée de fonds de 23,6 millions d’euros auprès de Safran, du fonds d’investissement asiatique Pengpai et des actionnaires historiques, ACE Management, CEA Investissement, Eurekap! et Inocap Gestion.

Depuis sa création en 2008 par essaimage du CEA, Kalray a développé une architecture spécifique de microprocesseurs, la MPPA (Massively Parallel Processor Array). Cette technologie, protégée par une vingtaine de brevets internationaux, démultiplie la capacité de calcul en temps réel par rapport à une architecture classique, tout en maintenant une consommation d’énergie très basse. Les microprocesseurs Kalray trouvent notamment leurs débouchés sur les marchés des applications embarquées critiques (aviation, automobile…) mais aussi sur celui des datacenters. Ils permettent en effet une accélération du stockage des données et des réseaux à très haut débit.