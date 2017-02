F-Secure a fait l’acquisition d’Inverse Path, une entreprise italienne spécialisée depuis sa création en 2005 dans les services de sécurité destinés à l’avionique (équipements électroniques, électriques et informatiques aidant au pilotage dans l’espace aérien), à l’automobile, au secteur financier et au contrôle industriel. Les conditions financières de l’opération ne sont pas communiquées. L’expertise d’Inverse Path en sécurité hardware et protection des systèmes vitaux intégrés vient compléter l’offre de F-Secure, afin de répondre aux besoins des entreprises possédant des infrastructures informatiques critiques.

« Nous proposons un vaste catalogue de services en cyber sécurité : tests d’intrusion, évaluation du risque, gestion des vulnérabilités, réponse aux attaques, recherche forensique. L’expertise d’Inverse Path va beaucoup nous apporter », explique dans un communiqué Jens Thonke, Executive Vice President, Cyber Security Services chez F-Secure.

L’opération devrait notamment permettre au Finlandais de renforcer son savoir-faire en matière de conseils et de services managés mais aussi de devenir un acteur reconnu sur le marché de l’automobile. « Inverse Path a été l’une des premières entreprises à publier des articles de recherche sur la sécurité des véhicules. L’entreprise utilise désormais cette expertise pour aider les fabricants à sécuriser leurs voitures », estime Jyrki Tulokas, Executive Vice President chez F-Secure pour la Stratégie d’Entreprise et le Développement.

Les consultants en cyber sécurité d’Inverse Path proposent leurs services aux entreprises de taille moyenne comme aux majors du Fortune 500. La capacité d’innovation de l’éditeur turinois dans la sécurité des systèmes intégrés se constate notamment au travers de son projet d’arsenal USB : une clé USB renfermant un ordinateur embarqué complet, conçu pour offrir une plateforme portable d’applications personnelles de sécurité.