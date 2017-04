F-Secure annonce l’acquisition de Little Flocker, une technologie de sécurité pour Mac élaborée par le développeur Jonathan Zdiarski (qui vient tout juste de rejoindre… Apple), grand spécialiste iOS et jailbreaker reconnu. Les conditions de l’opération ne sont pas précisées. Alors que la plupart des solutions de sécurité pour Mac ne misent que sur une approche traditionnelle, basée sur les signatures de malware, la technologie Little Flocker recourt à l’analyse comportementale avancée, qui surveille les applications qui tentent d’accéder à des fichiers confidentiels ou à d’autres ressources systèmes. Elle détecte et bloque par ailleurs les ransomware Mac.

« Les Mac représentent désormais des points d’entrée intéressants pour des cyber pirates souhaitant s’infiltrer dans le réseau d’une organisation. Avec la technologie Little Flocker, nous allons renforcer encore davantage notre protection Mac, pour stopper net les attaques les plus avancées », explique dans un communiqué le CTO de F-Secure, Mika Ståhlberg.

L’éditeur finlandais intégrera Little Flocker à sa nouvelle technologie Xfence, qui viendra compléter ses solutions de protection des postes de travail déjà existantes destinées aux utilisateurs, particuliers ou professionnels.

F-Secure prévoit par ailleurs d’améliorer la technologie Little Flocker en y intégrant Security Cloud. Le nouvel outil sera ensuite intégré à Protection Service for Business, la solution de sécurité de l’éditeur pour ordinateurs, mobiles et serveurs avec gestion centralisée, administration automatique des patchs et gestion de la flotte mobile. La technologie Little Flocker sera par la suite proposée aux utilisateurs de F-Secure Safe, solution de sécurité multi-appareil.