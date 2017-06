En mars dernier, Avaya, placé sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, cédait son activité réseaux à Extreme Networks pour 100 millions de dollars, somme sujette « à des ajustements ». La procédure de cession administrée par la cour des faillites des Etats-Unis permettait toutefois à d’autres entreprises de surenchérir dans un délai de trois mois. Ce délai étant échu et aucun candidat ne s’étant manifesté, Extreme Networks deviendra donc le propriétaire de cette activité.

« L’acquisition de l’activité réseaux d’Avaya est conforme à notre stratégie de croissance et va élargir l’offre d’Extreme aux entreprises en complétant notre portefeuille de produits à travers nos marchés verticaux », commentait au mois de mars le CEO d’Extreme Networks, Ed Meyercord. Il ajoutait que l’activité d’Avaya devrait générer plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires par an, soit le double du prix d’acquisition.

Il s’agit de la deuxième acquisition pour Extreme Networks en moins d’un an. Au mois de novembre dernier l’équipementier avait en effet mis la main sur l’activité connexion WLAN de Zebra Technology pour 55 millions de dollars. Extreme Networks a par ailleurs annoncé son intention d’acquérir l’activité Data Center Networking de Brocade.

Une fois complétées, ces nouvelles acquisitions permettront à la société de San Jose d’élargir son portefeuille de solutions de networking.