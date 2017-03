En novembre dernier, Broadcom annonçait l’acquisition de Brocade pour 5,9 milliards d’euros. Intéressé uniquement par l’activité stockage du second, le fabricant de semi-conducteurs faisait aussitôt savoir que l’activité réseau IP de sa cible, y compris Ruckus Wireless acquis plus tôt dans l’année par Brocade, ne l’intéressait pas car elle était concurrente de celle de certains de ses principaux clients tels que Cisco et HPE. Il y a un peu plus d’un mois, l’équipementier pour câblo-opérateurs et opérateurs satellite Arris faisait savoir qu’il débourserait 800 millions de dollars pour acquérir Ruckus Wireless ainsi que les commutateurs ICX (issus du rachat de Foundry Networks par Brocade). L’activité réseaux pour datacenters, qui restait sur les bras de Broadcom, vient-elle aussi de trouver un repreneur. Dans un communiqué, Extreme Networks annonce qu’il va dépenser 55 millions de dollars en numéraire, dont 35 millions de dollars payables lors de la clôture de l’opération et 20 millions de dollars étalés sur cinq ans, pour acquérir les routeurs, les commutateurs ainsi que l’activité analytique dédiés aux datacenters.

Cette acquisition est la troisième réalisée – ou en cours de réalisation – au cours des six derniers mois par l’équipementier de San Jose. En octobre, il complétait celle de Zebra Technology racheté pour 55 millions de dollars et début mars il faisait une offre de 100 millions de dollars pour l’activité réseaux d’Avaya.

« L’ajout de l’activité réseaux pour datacenters de Brocade solidifie de manière significative notre position sur le marché haut de gamme et en pleine expansion du datacenter et renforce notre stratégie qui consiste à fournir aux entreprises des solutions de réseau piloté par logiciel », explique dans le communiqué, le président et CEO d’Extreme Networks, Ed Meyercord. « En tant que seul pure-payer mondial offrant des réseaux d’entreprise filaires et non filaires de bout-en-bout, nous croyons que les clients datacenters de Brocade bénéficieront de notre détermination à offrir des solutions réseaux pilotées par logiciel de haute qualité et sécurisées ainsi que du meilleur support à la clientèle du secteur. » Il ajoute que cette opération va élargir le partenariat stratégique avec Broadcom, dont le système d’exploitation Fastpath équipe déjà la série 200 de ses commutateurs.

L’acquisition devrait être finalisée dans les 60 jours suivant la finalisation du rachat de Brocade par Broadcom, prévue fin juillet.