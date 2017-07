Extreme Networks a finalisé l’acquisition de l’activité réseau d’Avaya. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de ll’équipementier qui ambitionne de devenir leader du marché des réseaux d’entreprise avec des solutions logicielles de bout en bout, du centre de données à la connexion sans fil.

Avec cette transaction, Extreme récupère les clients, les effectifs et les actifs technologiques d’Avaya. Elle renforce sa position sur les segments éducation, soins et pouvoirs publics, en lui ajoutant la technologie Fabric d’Avaya. L’acquisition enrichit également le portefeuille de commutateurs d’Extreme, en y apportant une nouvelle famille de commutateurs modulaires haute performance, d’outils logiciels et de technologies d’Internet des objets.

« Il s’agit d’un grand jour pour Extreme et d’une étape stratégique pour notre entreprise. Nous pouvons ainsi continuer à fournir les solutions et les services réseau de bout en bout dont les entreprises ont besoin pour mener à bien leur activité », explique dans un communiqué Ed Meyercord, président et CEO d’Extreme Networks. « Outre les actifs réseau qui viennent compléter et renforcer nos capacités, nous élargissons notre vivier de collaborateurs talentueux et expérimentés, de partenaires et de clients réseau. La forte participation de partenaires nouveaux et existants à notre récent webinaire confirme également l’engouement pour ce contrat. »