En mars dernier, Avaya, placé sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, cédait son activité réseaux à Extreme Networks pour 100 millions de dollars. Aucun candidat ne s’étant manifesté pour surenchérir, la firme de San Jose est donc devenue propriétaire de cette activité.

Le responsable des ventes, des services et du channel de la société, Bob Gault, vient d’adresser une lettre ouverte aux partenaires d’Avaya. Il leur promet que l’offre réseaux actuelle sera préservée. « Nous restons engagés à préserver et à améliorer les technologies et les programmes acquis, sans interruption de votre activité pendant la période de transition », affirme-t-il. Il précise par ailleurs que le programme partenaires d’Avaya restera opérationnel « pendant un certain temps ». Les partenaires pourront ensuite rallier le programme Extreme Partner Network aux mêmes conditions que le channel Extreme actuel et profiter « des meilleures ristournes du secteur » ainsi que des fonds de développement marketing. Un nouveau programme unifié sera cependant lancé au mois d’octobre, à l’occasion de la Global Partner Conference du spécialiste des réseaux.

Par ailleurs, Extreme Networks va, sauf contre-ordre de dernière minute, racheter l’activité Data Center de Brocade pour 55 millions de dollars. Pour Bob Gault, Extreme sera ainsi « la seule entreprise dans le monde exclusivement axée sur la fourniture de réseaux IP filaires et sans fil offrant la meilleure qualité de bout en bout. » Le responsable ne précise pas si les partenaires commercialisant l’offre datacenter seront intégrés au programme commun.