Les acquisitions des actifs réseaux de Zebra Technology, Brocade et Avaya commencent à réussir Extreme Networks. L’équipementier vient ainsi d’annoncer une envolée de 28% de ses revenus trimestriels à 179 M$ et un doublement de ses profits à 0,17 $ par action. Cette annonce a surpris le marché qui s’attendait au mieux à 172 M$ de ventes et 0,07 $ de bénéfice par action, faisant grimper le titre de plus de 11% en 24h00. La bonne nouvelle a eu d’autant plus d’impact que, comme l’explique Zeus Kerravala dans Network World, depuis deux ans la société semblait avoir atteint un plafond de chiffre d’affaires (à moins de 300 M$) et paraissait promise à un rachat pur et simple tant il semblait évident qu’elle ne reviendrait jamais dans la course face aux deux grands géants Cisco et HP.

Mais la stratégie de son actuel président et CEO Franck Meyercord de consolider de plus petits acteurs pour rivaliser avec les deux leaders commence à l’évidence à porter ses fruits si l’on considère que la société a d’ores et déjà anticipé de porter à 200 à 210 M$ ses revenus sur le prochain trimestre. En tout cas les investisseurs y croient : la capitalisation de l’entreprise a plus que doublé depuis le début de l’année, pour atteindre 1,13 milliard de dollars. Un montant qui confirme l’évolution de son statut.

De fait, la société n’hésite plus à se présenter comme le numéro trois du marché des réseaux. C’était l’un des points clé de l’argumentaire du patron du channel de l’entreprise, Gordon Mackintosh, lors d’une session revendeurs qui s’est tenue cette semaine à l’occasion de l’événement XChange 2017 à Orlando en Floride. Ce dernier a ainsi exhorté les revendeurs présents à rejoindre le channel de l’entreprise, arguant qu’en tant que numéro trois du marché, ses produits n’étaient pas surdistribués et que la rentabilité qu’il était en mesure de leur apporter était de ce fait largement meilleure que celle de ses concurrents, rapporte CRN. À l’appui de sa démonstration, une étude montrant que le fournisseur pouvait leur apporter une rentabilité 160% à 180% supérieure à celle de certains de ses concurrents.

L’un des revendeurs présent à cet événement a confié à CRN que, bien qu’il n’était plus partenaire depuis des années, il avait été convaincu de se réengager avec la marque à la suite de cette session. Il s’est dit notamment particulièrement intéressé par les technologies acquises par Extreme Networks au cours des derniers mois. Parmi ces acquisitions, si les rachats des activités réseau de Brocade et Avaya ont fait couler beaucoup d’encre, c’est surtout celle de Zebra qui est la plus génératrices d’opportunités pour la société, estime Zeus Kerravala. C’est même probablement selon lui celle qui a permis à l’entreprise d’entamer son retournement. Elle lui a permis d’asseoir sa crédibilité sur le marché du sans fil au moment le Wifi est devenu stratégique pour les entreprises, en leur permettant de connecter de plus en plus de devices, d’objets et de visiteurs et ainsi d’accéder à des données de plus en plus critiques.