Plutôt que de se contenter de la solution OneDrive, la solution de stockage fournie dans Office 365, l’agence de voyages en ligne Expedia a préféré déployer Dropbox Business auprès de l’ensemble de ses employés dans le monde. En effet, Dropbox Business répondait parfaitement aux besoins de partage de nombreux fichiers volumineux d’Expedia, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

Avec près de 30 % des collaborateurs qui utilisaient déjà Dropbox pour mener à bien leurs missions, Expedia a estimé que cette utilisation répandue simplifierait nettement la transition et formation des employés vers Dropbox Business. Aujourd’hui, en plus d’utiliser Office 365, les différentes équipes d’Expedia (informatique, marketing, service client, etc.) ont recours à Dropbox pour collaborer, qu’elles se trouvent en mobilité ou dans leurs différents bureaux dans le monde.

« Nous voulions soutenir nos employés en améliorant la collaboration et la productivité. Nous souhaitions vraiment trouver une solution qui leur permette de travailler sur tous leurs appareils, quelle que soit la plateforme », déclare Chris Burgess, vice-président des technologies de l’information chez Expedia. « Nous utilisions largement les e-mails pour collaborer et échanger des fichiers et des documents. Nous stockions également un grand nombre de documents dans des partages de fichiers au sein de datacenters ou sur nos machines”, ajoute-t-il. De plus, un pourcentage élevé d’employés avaient recours à plusieurs services de partage de fichiers : Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive et même Mega. Mais Dropbox était le produit le plus populaire.

« Avec Dropbox Business, les téraoctets de données stockées et le nombre de dossiers partagés ont augmenté de façon exponentielle », explique Chris Burgess. « Le taux d’utilisation de Dropbox dans l’entreprise augmente beaucoup plus rapidement que celui des produits concurrents. »

Chris Burgess estime le nombre d’utilisateurs actifs de Dropbox à environ 18 000 personnes, sur les 25 000 que compte désormais Expedia sous ses différentes marques dans le monde entier.