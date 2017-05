Moins d’un an après avoir été nommé à la tête de l’éditeur, William Largent quitte son fauteuil de CEO pour prendre celui moins exposé de président des comités Finances & Compensations. Les raisons de cette mise en retrait ne sont pas exposées. Un communiqué de la société se contente d’indiquer que « Veeam fait évoluer son équipe exécutive pour assurer les bases de la continuité de son succès, et réaffirme son objectif d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2019 ».

William Largent est remplacé par deux co-CEO. La direction est désormais assurée par l’actuel président et directeur opérationnel (COO), Peter McKay, qui siège par ailleurs au comité de direction et par Andrei Baronov, co-fondateur, directeur technique et lui-aussi membre du comité de direction. L’autre co-fondateur, Ratmir Timashev, qui occupait le poste de CEO avant William Largent conserve son titre de directeur.

Avant de rejoindre Veeam en juillet 2016, Peter McKay était senior vice-président et directeur général de VMware pour la région Amériques. Avant cela ce diplômé en comptabilité et finance de la Northeastern University de Boston était président et CEO de Dekstone, un fabricant de revêtements de terrasse.