Acteur important de la distribution et l’importation de produits d’électronique grand public en Espagne et au Portugal, Exertis Iberia est désormais rattachée à Exertis France « afin d’accélérer son développement » indique un communiqué de ce dernier. « Elle pourra ainsi bénéficier de son large réseau de partenaires et s’appuyer également sur ses outils et son expertise », ajoute le document.

Filiale du groupe britannique Exertis, Exertis France rassemble les grossistes Banque Magnétique, Comtrade et Computers Unlimited.