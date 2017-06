Après avoir pris pied dans différents pays d’Europe et en Asie, le distributeur à valeur ajoutée Exclusive Group vise désormais le marché américain. Il a à cet effet nommé Patrick Huth, un vétéran de la distribution. Le nouveau vice-président Alliances America a pour mission de développer des alliances avec les fournisseurs et les partenaires intégrateurs « sur le plus grand marché mondial » ainsi que le précise un communiqué.

« Les Etats-Unis sont un objectif clé de notre expansion mondiale et nous voyons de grandes opportunités pour notre activité au travers de fournisseurs clés, de fournisseurs de services et intégrateurs systèmes. En tant que VP Alliances, Pat jouera un rôle majeur en convertissant ces opportunités en résultats », explique dans le document, le directeur opérationnel du VAD français, Barrie Desmond. « Nous sommes le seul VAD mondial européen mais nous avons le sentiment de revenir à la maison. Beaucoup de nos partenaires sont basés aux USA et comprennent notre valeur unique à offrir rapidement de la croissance sur le marché, combinant une présence mondiale avec un authentique engagement sur la valeur. Notre plan à moyen terme est d’utiliser l’expertise en matière de marché ainsi que le phénoménal palmarès de Pat pour connaître le succès sur le marché local grâce à l’application de notre formule gagnante. »

Patrick Huth, est un professionnel reconnu dans le domaine de la distribution IT où il cumule plus de 40 ans d’expérience, aussi bien aux États-Unis qu’à l’international. Il était, en dernier lieu, responsable des partenariats pour Westcon-Comstor Group où il gérait un catalogue d’un milliard de dollars.