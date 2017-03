Après être entré en négociation au début de ce mois pour acquérir Numvision, Visiativ récidive et annonce son intention de prendre une participation de 51% au capital de l’éditeur lyonnais Interactiv’ Technologies, spécialisé dans l’édition de solutions de documentation commerciale interactive (catalogues, magazines, plaquettes commerciales…). Le reste du capital restera dans les mains du fondateur et dirigeant actuel, Christian Rousset, qui reste associé et investi dans le développement de l’activité. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Interactiv’ Technologies, qui compte une douzaine de collaborateurs, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires d’un peu moins de 600.000 euros, dont 75% de récurrent. La société est rentable.

Cette opération s’inscrit dans le plan stratégique de développement de Visiativ qui vise à atteindre 200 millions de chiffre d’affaires en 2020. Un objectif ambitieux puisque l’an dernier l’éditeur et intégrateur de plateformes numériques a réalisé un chiffre d’affaires de 106 millions d’euros pour 600 collaborateurs. « Dans notre plan, la croissance organique nous permet de viser la moitié de la croissance totale, c’est pourquoi nous avons la volonté de maintenir de la croissance externe », explique Olivier Blachon, directeur exécutif Business Development de Visiativ.

Le rachat d’Interactiv’ Technologies permet également à Visiativ de renforcer son pôle Edition et de diversifier sa plateforme de digitalisation d’entreprise Moovapps. « Cela complète notre offre à destination du marché du retail auquel s’adresse Interactiv’ Technologies. Nous allons cependant étendre leur activité au secteur manufacturier qui est avide de ces solutions », précise Olivier Blachon. Interactiv’ Technologies a notamment développé Interactiv’ Doc, une solution en mode SaaS qui permet de feuilleter un catalogue PDF en ligne, en pointant directement sur la bonne page et non sur la table des matières. Interactiv’ Doc permet par ailleurs un bon référencement sur les moteurs de recherche.

Cette acquisition ne sera probablement pas la dernière de Visiativ cette année. Le groupe, qui a renforcé en juin 2016 ses fonds propres avec un placement privé de 7,5 millions d’euros et qui a par ailleurs obtenu un crédit syndiqué de 22 millions d’euros au mois de décembre, a les moyens de ses ambitions. « L’an dernier, nous avons réalisé 4 acquisitions. Cette année il y en aura probablement 3,4 ou 5. Cela dépend de la taille des acquisitions », estime Olivier Blachon. Le partenaire de Dassault Système, qui a mis un pied dans le secteur de la ville intelligente en rachetant au printemps dernier iPorta, n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. « Mettre un pied c’est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut avoir une taille minimale pour pouvoir faire quelque chose sur un marché », conclut le responsable du Business Development.