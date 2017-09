Citrix a nommé Mark J. Ferrer au poste de vice-président exécutif et Chief Revenue Officer. Il sera sous l’autorité du président et CEO de Citrix, David Henshall et remplacera le vice-président exécutif Worldwide Sales and Services, Carlos Sartorius, qui prendra sa retraite à la fin de l’année. Mark Ferrer aura pour mission d’accélérer la stratégie de transformation vers le cloud de Citrix et de dynamiser les ventes et les offres de service de la société.

Mark Ferrer rejoint Citrix après avoir travaillé 6 ans chez SAP, où il a occupé le poste de directeur des opérations et vice-président exécutif Global Customer Operations. Il apporte à Citrix un savoir-faire dans le domaine des ventes, du marketing, du développement de solutions et de la gestion grâce à près de 30 ans d’expérience dans le secteur des logiciels et des services. Mark Ferrer a débuté sa carrière en tant que programmeur dans le secteur hôtelier avant de gravir les échelons au sein de plusieurs sociétés aux Etats-Unis. Avant de rallier SAP en 2011, il était consultant SAP chez Tech Data.

Carlos Sartorius avait rejoint Citrix en 2011 pour prendre en charge la zone EMEA. Il avait été nommé à la tête de l’équipe Worldwide Sales and Services en 2015. « Carlos a été un excellent partenaire qui a dirigé l’expansion de nos ventes et de nos services depuis plusieurs années », commente dans un communiqué David Henshall. « Ce fut un honneur d’avoir Carlos dans l’équipe de direction de Citrix. Il a eu une grande influence sur la reconstruction de notre organisation mondiale des ventes en nous positionnant pour une croissance soutenue au fur et à mesure de notre transformation dans le cloud. »