L’intégrateur d’infrastructures altoséquanais vient de publier ses résultats pour l’exercice clos le 31 mars dernier. Profitant des fonds apportés en juillet 2016 par Constellation, qui possède désormais 75% de son capital, Evea Group a pu renouer avec la croissance et restaurer sa santé financière. Son chiffre d’affaires s’est établi à 25,7 M€, en croissance de 7% par rapport aux 24 M€ de l’exercice précédent. Son activité distribution et services d’infrastructures, Evea Technology, a atteint 16,8 M€ de facturations, son activité Cloud/infogérance 7,2 M€ et sa filiale BI et intelligence artificielle Evea Cognitive, 1,7 M€. Le résultat net du groupe s’élève quant à lui à 1,1 M€.

La société précise dans son communiqué que ses capitaux propres atteignent 1,3 M€ à fin mars 2017, en augmentation de 2,6 M€ par rapport à l’an dernier. Des fonds propres positifs qui lui permettent de relancer ses investissements et d’envisager sereinement de participer activement à la consolidation du marché des intégrateurs. La société indique avoir entamé une démarche de structuration interne (en industrialisant ses process et en mettant en place des outils de contrôle et d’optimisation des coûts) et étudier l’opportunité de renforcer sa couverture géographique et sa capacité d’accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie des infrastructures via des opérations de croissance externe.

La société prévoit de doubler les revenus de son activité Cloud/infogérance d’ici à 2020 en misant notamment sur la certification de son centre de d’hébergement de Trappes et l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de conformité RGPD. Evea compte également accélerer les investissements sur son activité BI en embauchant une vingtaine de consultants Microsoft et Teradata cette année. La société indique également travailler à des solutions verticalisées par secteur autour des technologies d’intelligence artificielle Watson/Bluemix et poursuivre ses investissements autour de la valorisation des données en partenariat avec le département linguistique du CNRS. Enfin, le groupe compte aussi trouver des relais de croissance dans les nouvelles activités portées par le groupe Constellation, notamment dans le conseil, le devops, la formation et reskilling, l’accompagnement des TPE/PME, et la sécurité.