Les anciens réseaux RTC et RNIS vont bientôt appartenir au passé et faire place au Tout IP, une technologie de pointe évoluée et performante, partout en Europe et notamment aussi en France. Téléphonie fixe, mobile, TV, internet ainsi que toutes les prestations qui en découlent passeront bientôt par un seul et même réseau et communiqueront avec un langage unique – la Voix sur IP.

Cette évolution est incontournable et toutes les entreprises sont concernées : elles vont devoir migrer vers la nouvelle technologie à plus ou moins long terme.

Pourquoi le moment est-il bien choisi pour passer à la VoIP avec innovaphone ?

Restructuration facile : en mettant simplement une passerelle VoIP innovaphone en coupure entre le Trunk RTC/RNIS et l’installation de communication classique, vous pouvez préparer dès aujourd’hui, à peu de frais, votre infrastructure de télécommunication pour le Tout IP de l’avenir. Le plus : pas de frais de licences supplémentaires pour les interfaces SIP, ni aujourd’hui ni à l’avenir.

Meilleure protection de l’investissement : en optant pour une solution innovaphone vous investissez durablement dans votre infrastructure de télécommunications. Non seulement vous êtes parés pour l’avenir, mais vous pouvez également continuer à utiliser comme d’habitude votre équipement existant, tels que les téléphones et les fax. Par la suite, vous pouvez migrer progressivement et en fonction de vos besoins et de votre budget vers une solution de communications unifiées complète innovaphone.

Fonctionnalités les plus récentes : la solution de communication innovaphone offre des fonctionnalités entièrement nouvelles et de multiples options dans le domaine de la téléphonie IP et de communications unifiées. Les composants de communications unifiées comme la visiophonie, le partage d’applications, les conférences audio et vidéo, le tchat, l’intégration de Microsoft Office, la mobilité, les fax ou la messagerie vocale facilitent la communication entre les équipes et le personnel de manière significative et optimisent les processus.

La voix – une application IT : au cours de ces dernières années la voix s’est développée de plus en plus comme une application informatique – certainement aussi dans votre entreprise. Parlez-en avec nous, votre spécialiste informatique et découvrez comment bénéficier des nombreuses valeurs ajoutées de l’intégration voix-données dans votre entreprise.

Avec innovaphone le passage au Tout IP n’est pas une obligation fastidieuse mais un choix d’avenir en faveur d’une solution de communication pure IP intelligente et performante, dont vous profiterez très vite.

Vous voulez en savoir plus sur le Tout IP avec innovaphone ? Alors contactez-nous ! https://www.innovaphone.com/fr/contact.html