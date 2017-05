Le fonds d’investissement ESW Capital, par l’entremise de sa filiale Wave Systems, vient d’acquérir Jive pour 462 millions de dollars. Cette somme représente un bonus de 20% sur le prix moyen de clôture des actions de l’éditeur au cours des trois mois précédent la proposition d’acquisition.

L’éditeur de solutions de collaboration et de gestion de contenu social va rejoindre le giron du spécialiste de l’expérience client Aurea acquis par ESW en décembre 2012.

« En tant que leader du secteur de la collaboration en treprise, Jive repousse depuis 16 ans les limites de la manière dont travaillent les gens. C’est avec cette vision et cet objectif que nous avons pu offrir des produits leaders innovants, attirer une base de clients d’excellence avec des marques mondiales reconnues et enregistrer des résultats et une profitabilité record au cours du dernier trimestre », explique dans un communiqué la CEO de Jive, Elisa Steele. « Avec Jive et Aurea rassemblés nous pouvons offrir la meilleure expérience client et employé que les entreprises requièrent dans le paysage numérique d’aujourd’hui. »

L’opération devrait être close au mois de juin prochain après approbation des actionnaires de Jive et l’accord des autorités antitrust américaines.