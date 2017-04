Dans son étude annuelle consacrée aux ERP et aux bénéfices qu’en retirent les entreprises utilisatrices, Panorama consulting met en avant une forte poussée des déploiements d’ERP en SaaS. Sur les douze mois étudiés (mars 2016 à février 2017), 27% des 342 entreprises ayant répondu à son enquête en ligne et qui ont récemment déployé un nouvel ERP, indique avoir déployé un ERP SaaS (implémentation multitenant). Elles n’étaient que 17% l’année dernière. On notera dans le même temps que la proportion des ERP déployés dans le Cloud (implémentation monotenant) a reculé de 27% à 6%. Au final, la proportion des répondants qui ont déployé des ERP sur site (implémentation privée) est donc plutôt en augmentation (+11%) d’une année sur l’autre, la hausse des déploiement SaaS n’ayant pas compensé la baisse des déploiements dans le Cloud. Parmi ceux qui n’ont pas déployé leur ERP dans le Cloud, 72% expliquent c’est notamment en raison du risque perçu de perte de leurs données et 12% en raison de la crainte de brèches de sécurité.

Cette étude met en évidence plusieurs autres tendances. Ainsi, 88% des répondants admettent avoir demandé des personnalisations (modifications du code source) malgré les risques de dépassement de coûts et de complexité dans les mises à jour que cela implique. La proportion de répondants satisfaits de leur implémentation atteint 70%, en hausse de 13 points par rapport à l’année dernière. Ils sont également plus nombreux à investir dans la gestion du changement. Toutefois, il reste 26% de répondants insatisfaits de leur implémentation et 50% d’insatisfaits de l’éditeur de leur solution. Trois répondants sur quatre déclare également avoir a dépassé le budget initialement prévu (c’est 20 points de plus que l’année dernière). Si 78% ont constaté un bénéfice business lié à leur projet, la moitié (37%) ont mesuré un bénéfice inférieur à la moitié du bénéfice escompté. Et seulement 26% ont pu le mesurer avant deux ans.

Télécharger l’étude complète.