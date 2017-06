Jusqu’à présent directeur technique du spécialiste du stockage et de la gestion de données, Eric Antibi a été nommé Channel manager de NetApp France le 1er mai dernier nous apprend Distributique.

Sa première action a été de fusionner les deux entités dédiées au réseau. L’une de ces entités prenait en charge les revendeurs historiques, l’autre était consacrée aux partenaires régionaux et aux fournisseurs de services cloud et de services hébergés. Le tout représente environ 200 partenaires dont une quinzaine d’actifs. « Le but était de renforcer les synergies entre nos différents types de partenaires pour les pousser à travailler ensemble », a expliqué Eric Antibi à nos confrères. Cette fusion intervient alors que NetApp incite ses partenaires à se tourner vers les services managés.

Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure d’électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux, Eric Antibi a commencé sa carrière en 1995 chez Sun Microsystems où il a passé près de 10 ans. Il a ensuite rejoint NetApp pour y occuper des fonctions techniques. Il avait été nommé directeur technique de la filiale du fabricant américain en mai 2011.