Equinix annonce la finalisation de l’acquisition et de l’exploitation de 29 datacenters de Verizon Communications.

Le premier opérateur mobile américain avait annoncé il y a quelques mois qu’il souhaitait se séparer de ses centres de données qu’il considère désormais comme des actifs non-essentiels. En mars, les deux entreprises ont annoncé un accord selon lequel Verizon revendra exclusivement les services d’hébergement et d’inteconnexion Equinix dans le monde.

La cession, d’un montant de 3,6 milliards de dollars, inclut plus de 1.000 clients, dont 600 nouveaux, et près de 300.000 mètres carrés d’espace de datacenters. L’acquisition de ces centres stratégiques élargit les capacités d’Equinix en renforçant la densité des interconnexions sur sa plateforme mondiale. Cela signe en outre, l’arrivée de trois nouveaux marchés (Bogota, Culpeper et Houston) et fournit, outre des capacités supplémentaires, des opportunités de développement sur des marchés où Equinix est actuellement présent : Atlanta, Denver, Miami, New York, São Paulo, Seattle et la Silicon Valley.

Répartis dans 15 villes d’Amérique du Nord et du Sud, les nouveaux actifs portent la présence mondiale d’Equinix à plus de 175 datacenters IBX (International Business Exchange) répartis sur 44 marchés et totalisant environ 1,5 million de mètres carrés d’espace.

Près de 250 salariés de Verizon, travaillant principalement dans les fonctions opérationnelles des 29 datacenters acquis, sont officiellement devenus des employés d’Equinix.

« La transition technologique vers le numérique a drastiquement transformé la société et l’économie mondiale. Les entreprises ont donc tout intérêt à réorganiser leurs infrastructures informatiques pour pouvoir prospérer dans ce nouvel environnement. Ils passent donc d’une infrastructure centralisée traditionnelle à un modèle distribué qui permet aux clients, aux partenaires et aux employés de conserver les données qu’ils utilisent à proximité. Grâce à l’incroyable expansion de la présence mondiale d’Equinix, notre plateforme est encore plus précieuse pour les entreprises qui tirent parti de ce nouveau modèle d’interconnexion qui redessine les contours du monde numérique », commente dans un communiqué le CEO d’Equinix, Steve Smith.