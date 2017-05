Consultencia n’est plus le seul intégrateur français de l’éditeur américain d’ERP Epicor. Depuis quelques semaines, il a été rejoint par b.workshop, un intégrateur jusque-là pure player JDEdwards. Société de 35 personnes réalisant environ 4 M€ de chiffre d’affaires annuel, b.workshop cherchait à se diversifier depuis quelques temps « pour fidéliser ses collaborateurs » et offrir une alternative cloud à ses clients, selon François Montandon, son directeur associé.

Avant de porter son choix sur Epicor, ce dernier explique avoir étudié plusieurs autres solutions, notamment la solution ERP Cloud d’Oracle. Mais, très orientée grands comptes et encore dépourvue de gestion de production et de chaine logistique, celle-ci s’est avérée peu compatible avec les besoins de sa clientèle d’entreprises industrielles de taille intermédiaire.

A contrario, b.workshop a été séduit par la robustesse et la maturité d’Epicor ERP 10. François Montandon dit avoir été impressionné par son module de gestion de production, qui va notamment permettre à la société d’élargir son périmètre d’intervention à des secteurs qu’elle ne couvrait pas comme l’électronique ou la la plasturgie. Autre atout signalé par son directeur associé : son business process modeler (modéliseur de processus métiers) qui « aide à l’appropriation de la solution » par les clients.

Après un processus d’évaluation qui a duré trois mois, b.workshop a donc contractualisé avec Epicor en mars dernier, devenant le second partenaire officiel de l’éditeur en France. Deux de ses consultants sont en cours de certification sur l’offre Epicor. La signature de ce partenariat entre Epicor et b.workshop s’inscrit dans la dynamique induite par la refonte du programme partenaires de l’éditeur en octobre dernier. Le nouveau programme est sensé apporter plus de valeur aux partenaires et être plus motivant.

De fait, alors qu’Epicor avait fait vœux lors de son implantation en France en 2013 de recruter rapidement une demi-douzaine de partenaires supplémentaires, et malgré plusieurs contacts, l’éditeur n’était pas parvenu à finaliser de nouveaux partenariats jusqu’ici. Au contraire. Lors de son implantation officielle en France en 2013, Epicor entretenait en effet des relations avec un autre intégrateur, Normasys, le partenaire historique de Scala en France, qu’Epicor avait racheté en 2004. Mais la relation s’est progressivement distendue, Normasys ayant fait le choix de se recentrer sur son activité de délégation de personnel.

Toutefois, l’éditeur peut compter sur le réseau de consultants indépendants qui s’est constitué autour de lui au fil du temps. Pour être exhaustif, signalons qu’un troisième partenaire, le belge PSE vient d’obtenir l’autorisation de démarcher le territoire français et a commencé à recruter une équipe à cet effet. Après s’être longtemps concentré sur la mise en place de son ERP au sein des filiales françaises de grands groupes internationaux, Epicor devrait désormais faire décoller ses ventes dans les entreprises françaises. Toutes les conditions sont en tout cas réunies pour cela, estime Hélène Forge, senior territory manager pour l’Europe de l’Ouest d’Epicor.