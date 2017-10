Epicor Software Corporation annonce aujourd’hui le départ à la retraite de son président et CEO, Joe Cowan, qui quittera ses fonctions de dirigeant et son mandat d’administrateur à la fin du mois d’octobre après avoir occupé le poste pendant quatre années. Le conseil d’administration de l’éditeur américain d’ERP a désigné son remplaçant. Il s’agit de Stephen Murphy, un vétéran du secteur qui occupait précédemment un poste de président chez OpenText. Il y était responsable de l’ensemble des activités orientées client : ventes, marketing, partenariats et alliances, services techniques globaux, support client, services professionnels, opérations de vente et services de cloud computing. Auparavant, il a occupé diverses fonctions dans le secteur des technologies, comme la direction des ventes et des opérations chez Oracle, Sun Microsystems et Manugistics. Il possède également une expérience dans les secteurs de la fabrication et de la distribution, pour avoir dirigé la mise en œuvre de stratégies logistiques globales et d’ERP d’envergure au sein d’Accenture et de Procter & Gamble. Stephen Murphy est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School et d’une licence en génie mécanique de l’université de Californie à Davis.