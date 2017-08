S’il est bien un secteur technologique qui bénéfice de l’éclairage des projecteurs c’est celui de l’internet des objets. Selon une étude réalisée par McKinsey auprès de responsables de grandes entreprises américaines, 98% de ces derniers font état d’initiatives IoT dans leur domaine d’activité. Parmi les bénéfices escomptés, figurent l’amélioration des opérations, une meilleure visibilité de l’activité, le développement de nouveaux business models et la création de nouveaux produits et de nouvelles offres de services. Un fabricant d’ascenseurs a notamment indiqué qu’il avait mis en place des applications IoT afin de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la fiabilité de ses produits, ce qui a notamment permis de diminuer ses prix de vente pour le plus grand bénéfice des clients.

Par ailleurs, 92% des répondants estiment que la technologie aura un impact positif sur leur entreprise au cours des trois prochaines années, permettant notamment, à certains d’entre eux, de développer de nouveaux produits embarquant des capacités IoT, et 62% d’entre eux affirment que l’impact de la technologie sur leur entreprise sera très important, voir fondamental. Il ressort de leurs témoignages que l’introduction de l’internet des objets a surtout un impact positif sur le fonctionnement des services, la fabrication, la R&D, le marketing et les ventes, ainsi que sur la logistique.

Soixante pour cent des responsables d’entreprise estiment que l’IoT leur apporte des enseignements précieux, notamment sur les données démographiques des clients et sur leurs habitudes d’achat. Malheureusement, ils sont presque aussi nombreux (54%) a affirmer que leur entreprise utilisent 10%, voire moins de ces informations. McKinsey cite ainsi l’exemple d’une plateforme de forage pétrolier qui utilise à peine 1% des données provenant de ses 30.000 capteurs pour planifier les opérations de maintenance. Parmi les raisons invoquées pour expliquer ces faibles pourcentages, les responsables d’entreprise citent les difficultés rencontrées dans l’extraction, la gestion et l’analyse des données. Il est vrai qu’une autre étude du cabinet relève qu’il faudra en 2018 plus de 490.000 data scientists pour traiter les données de provenant de l’internet des objets aux Etats-Unis. Or aujourd’hui le pays en comptabilise à peine 200.000. Parmi les autres problèmes cités notons l’absence d’intégration de la technologie dans le déroulement des opérations ou encore la difficulté à définir des cas d’utilisation de ces données.