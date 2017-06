C’est une étude réalisée en avril par Forrester Research pour le compte de CloudHealth Technologies qui le révèle : une grande partie (57%) des entreprises ayant migré ou en cours de migration vers le cloud hybride ne sont pas totalement satisfaites de ce basculement. Certes, l’étude a été réalisée pour le compte d’un spécialiste de l’optimisation des coût, des usages, des performances et de la sécurité du cloud auprès d’une centaine de décisionnaires d’entreprises américains de plus de 1.000 salariés. Elle n’est donc pas représentative du marché français du cloud et manque un peu d’objectivité dans sa présentation. Elle n’en souligne pas moins une tendance souvent vérifiée. Ainsi moins de 40% des répondants estiment que les coûts de migration et de fonctionnement n’ont pas dépassé l’enveloppe prévue. Le calcul des coûts de fonctionnement est particulièrement difficile indique l’étude. Résultat : 58% des responsables sondés constatent que ces coûts sont supérieurs aux prévisions. Les phases de préparation sont particulièrement critiques et nécessitent de nombreuses vérifications. Le personnel est-il suffisamment formé ? Existe-t-il des coûts cachés ? Les entreprises ayant déjà basculé dans le cloud expliquent que pour leurs prochaines migrations elles investiront dans des outils ad hoc, donneront plus de visibilité aux performances attendues, feront un effort sur l’éducation de leurs équipes en matière de coûts, de risques, de bénéfices attendus, et consacreront plus de temps à l’évaluation et au profilage de leurs applications. « Il faut associer plus d’acteurs commerciaux afin de réaligner les processus de budgétisation et de sécurisation avant un premier basculement vers le cloud », conseille Forrester.

Les critiques des sondés ne concernent pas uniquement les coûts. Ainsi à peine 41% d’entre eux se déclarent satisfaits de l’apport du cloud aux activités de l’entreprise. Ils sont un peu plus nombreux (43%) à estimer les performances du cloud satisfaisantes. Un même pourcentage constate que le nuage a rendu leur entreprise plus agile.