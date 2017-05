En matière de sécurité, le « facteur humain » est difficilement maîtrisable. Une entreprise aura beau prendre toutes les mesures de sécurité possible, sa sécurité pourra être rapidement compromise si elle n’a pas correctement sensibilisé ses employés.

Selon le Cyber Security Intelligence Index publié en 2016 par IBM, 60 % des attaques informatiques sont d’origine interne. Elles ne sont pas seulement dues à un manque de compétence ou à des erreurs humaines. La cybercriminalité est en plein essor, et les pirates informatiques ne restent pas enfermés dans une pièce à naviguer sur le Dark Web : ils peuvent aussi se trouver parmi vos collègues, au sein même de votre entreprise.

Les entreprises font face à de nombreuses menaces en matière de cybercriminalité : fuites de données délibérées, transmission d’informations à la presse, vente de mots de passe ou de données sensibles à des pirates informatiques et à des escrocs, installation de programmes malveillants sur votre système, etc. Le facteur humain est imprévisible : des employés peuvent avoir des convictions personnelles qui les poussent à agir de la sorte ou peuvent tout simplement être mécontents de leur entreprise.

Comment transformer cette menace en opportunité?

Vous devez placer la formation aux problématiques de sécurité au cœur de votre stratégie de développement et apprendre à vos collaborateurs à lutter efficacement contre les attaques. Ce n’est pas une tâche aisée, mais mettez-vous à la place de vos employés. C’est bien plus gratifiant pour eux d’être impliqués et investis dans la protection de leur entreprise et de travailler dans un climat de confiance.

lire la suite : https://www.dropboxbusinessblog.fr/employes-maillon-faible-de-securite-entreprises/