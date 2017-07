Arrivée massive de nouvelles technologies au catalogue, intégration des partenaires Nimble et Simplivity, transformation des partenaires qui évoluent vers les services managés : l’actualité de HPE ces derniers mois a été particulièrement riche. Nous avons demandé à Emmanuel Royer, directeur des ventes indirectes pour la France, son décryptage.

Channelnews : Les derniers chiffres trimestriels publiés par HPE le 31 mai dernier étaient alarmants quant à l’évolution du chiffre d’affaires, et plus particulièrement quant à l’évolution des ventes d’infrastructures. Les revenus des serveurs affichaient un recul de 14%, ceux des systèmes de stockage de 13% et les produits réseaux reculaient de 30% – mais progressaient de 14% à périmètre et taux de change comparables. Dans ce contexte, quelle est la tendance enregistrée par HPE sur le marché français ?

Emmanuel Royer : Dans le channel, la tendance est très positive sur le stockage, avec une progression des ventes de 25% sur quatre trimestres flottants. Une croissance tirée notamment par le succès de nos baies flash. Nous enregistrons également une belle progression (+20%) de notre offre Aruba sur le channel. Nos ventes de serveurs sont en légère décroissance sur le dernier trimestre. Mais cela est dû à un effet de base négatif lié à une grosse opportunité Silicon Graphics l’année dernière. Nos partenaires voient donc plutôt une croissance. Cette tendance positive est en partie portée par les services providers qui équipent de plus en plus leurs datacenters de nouveaux formats de serveurs et de nouvelles technologies pour les commercialiser sous forme de services managés. Nous gagnons notamment des parts de marché significatives avec nos serveurs Cloud Line, conçus précisément pour les activités cloud, et avec nos serveurs Apollo, qui visent les applications Big Data. Chez les clients finaux, le relai commence à se faire sur nos solutions d’hyperconvergence et notre nouvelle architecture composable Synergy.

Justement, comment démarre cette offre ?

Emmanuel Royer : Depuis son lancement en février, nous en sommes à 300 serveurs et 60 chassis vendus, soit environ 10 M€ de chiffre d’affaires. Autrement dit, c’est un succès. L’offre a tout de suite remporté l’adhésion des clients et des partenaires. Il est vrai que nous avions préparé le terrain en formant les partenaires. Des partenaires tels que Axians, Cheops Technology, ITS Overlap, Antemeta, ou SCC étaient formés et compétents au moment de la mise sur le marché et ont déjà conclu des opportunités.