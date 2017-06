Le spécialiste des solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit Ekinops s’est vu remettre, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue le 31 mai, le Grand Prix des Entreprises de Croissance 2017, dans la catégorie Electronique et Robotique, des entreprises réalisant entre 5 à 20 millions d’euros de chiffre d’affaires. Créé en partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances, le Grand Prix des Entreprises de Croissance récompense les entreprises françaises ayant connu une forte progression de leur chiffre d’affaires au cours des trois dernières années. Soutenu par de nombreux institutionnels dont le Medef, CroissancePlus et la CPME, il sélectionne plus de 200 entreprises et met à l’honneur quatorze secteurs, ainsi que tous les stades de croissance d’une entreprise.

Par ailleurs, l’équipementier breton a reçu au cours du mois de mai un « Innovation Award » de Celtic-Plus au titre de sa participation au projet Saser. Celtic-Plus est le programme de recherche de l’industrie européenne, sous l’égide d’Eureka, spécialisé dans les télécommunications et les technologies de l’information. Le programme couvre de nombreux domaines des TIC, comme la communication, les infrastructures, les applications et les multimédias. Saser est un projet européen qui vise à rendre les réseaux de communication en Europe plus rapides, plus rentables, plus sûrs et plus sécurisés. Dans le cadre de ce projet, un record du monde de transmission optique avait été établi en 2015 sur la liaison Lyon-Marseille-Lyon de l’infrastructure de fibre optique du réseau opérationnel d’Orange. Pour établir ce record de transmission, l’opérateur historique s’était notamment appuyé sur des amplificateurs optiques hybrides Raman/Erbium de nouvelle génération développés par Ekinops.

Le siège social d’Ekinops est situé à Lannion (Côtes d’Armor). L’entreprise possède une filiale aux États-Unis, Ekinops Corp.