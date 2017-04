Au 1er trimestre de son exercice 2017, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 4,40 millions d’euros en croissance de 22% (20% à taux de change constants). Dans le sillage de l’exercice 2016, la croissance a été particulièrement dynamique sur les solutions 100G et 200G, avec des ventes trimestrielles en progression de 151%, qui représentent 70% de l’activité du groupe sur la période. La part des services est demeurée stable par rapport à l’exercice 2016 et pèsent 10% de l’activité trimestrielle, tandis que les ventes d’équipements 10G ont continué de reculer, ne représentant désormais plus que 20% du chiffre.

Par zone géographique, EMEA Nord et les Etats-Unis ont poursuivi leur forte progression, avec des croissances respectives de 72% et 30%, et ont représenté 53% et 29% de l’activité du trimestre écoulé. A l’issue du trimestre, Ekinops confirme ses objectifs annuels : réaliser une nouvelle année de croissance soutenue sans augmentation significative de ses charges opérationnelles sur son périmètre actuel.

L’équipementier breton spécialisé dans les transmissions optiques a par ailleurs annoncé l’acquisition de One Access. Basé à Paris ce concurrent de Cisco et de Juniper Networks emploie 350 personnes et enregistre 58 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le rapprochement des deux acteurs permettrait de générer un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros, dont 55% à l’international.