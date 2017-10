Le groupe Effisoft vend son activité SIGR (Système d’Information de Gestion des Risques) Webrisk à l’éditeur américain Ventiv Technology. Cette opération, dont les conditions financières ne sont pas révélées, permet à Effisoft de renforcer ses investissements sur ses 2 autres solutions : WebXL pour la gestion de la réassurance et Solvaset pour la conformité réglementaire Solvabilité II.

« Cette acquisition est une étape importante dans le développement de Ventiv en Europe. Webrisk bénéficie d’une solide réputation, d’une base clients importante et d’une équipe très expérimentée. […] Nous sommes très fiers d’ajouter cette solution à l’offre de Ventiv en Europe », se félicite dans un communiqué le CEO de Ventiv, Steve Cloutman. « Cette opération s’inscrit dans notre plan stratégique et va nous donner encore plus de moyens pour atteindre nos objectifs de croissance ambitieux. En effet, Effisoft va renforcer ses investissements sur 2 activités complémentaires : la gestion de la réassurance avec le logiciel WebXL et la conformité réglementaire Solvabilité II avec la suite Solvaset (composée d’Ooliba, Valdys et Assuretat). », explique de son côté le co-fondateur d’Effisoft, Pascal Stopnicki.