Société de conseil et d’intégration pure-player Microsoft, Azeo vient de conclure le rachat de son homologue Neotech Solutions. Créée comme Azéo en 2010 et spécialisée dans les métiers du développement sur plateformes Microsoft, cette dernière emploie un peu plus de 80 collaborateurs et pèse 5,5 M€ de facturations annuelles, soit un peu moins de la moitié de ses 11,5 M€ budgétés pour l’exercice en cours.

Ce rapprochement permet à Azeo, qui opère principalement en Ile-de-France avec une centaine de collaborateurs, de s’implanter à Bordeaux, d’où est originaire Neotech, mais également à Toulouse, où la société possède une agence, et au Maroc, où elle a installé son centre de services. « L’expertise de Neotech en matière de near-shore nous offre l’opportunité d’attaquer des projets de plus grande envergure en misant sur des modèles de type front office-back office », se félicite Emmanuel Gauthier, président d’Azeo.

Azeo hérite également de l’expertise open source de Néolia, la filiale que Neotech a créée en 2016 pour adresser des projets globaux autour de la plateforme Azure.

Avec Neotech et Néolia, le groupe Azeo pèse désormais 17 M€ de chiffre d’affaires annuel et compte 190 collaborateurs. Le développement, qui représente lers deux tiers de son activité, devient son domaine d’expertise principal. Outre Paris Bordeaux et Toulouse, il compte des agences à Nantes et Aix-en-Provence.

Soucieux de ne pas brusquer les choses, Azeo a choisi de ne pas intégrer d’emblée les équipes de Neotech et de Néolia en laissant aux deux sociétés leur indépendance juridique. Leurs dirigeants Alexandre Joncour et Yoann Dutein, président désormais aux destinées du groupe en tant que co-actionnaires d’Azeo Partners, la société détenant les participations majoritaires dans ses trois sociétés commerciales. Ils restent par ailleurs impliqués dans les opérations courantes en tant que membres du comité de direction d’Azeo en charge de développement des agences régionales.

Avec cette opération, Azeo endosse le rôle de consolidateur sur le marché des acteurs indépendants spécialisés dans les technologies Microsoft. La société, qui pèse désormais 17 M€ de chiffre d’affaires pour 190 collaborateurs, ambitionne de s’imposer rapidement comme la première entreprise de taille intérmédiaire indépendante – le capital est détenu à 100% par ses dirigeants – de l’écosystème Microsoft en France. Un objectif qu’elle compte atteindre par la croissance organique – elle espère atteindre le seuil des 250 collaborateurs à l’horizon 2020 – et par la croissance externe. Elle lance à ce titre un appel à tous les acteurs susceptibles de se rallier à son projet.