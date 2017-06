Trois ans après le rachat d’Osiatis, Econocom a finalement décidé de rapprocher ses principales entités services en France, à savoir Econocom-Osiatis France (EOF) et Econocom Services. L’annonce en a été faite au CE d’Econocom Services la semaine dernière et ceux d’EOF en seront informés lors d’un CE qui se tiendra ce jour. Le rapprochement se fera par fusion-absorption d’Econocom Services par EOF dans le courant de l’été. Econocom Services compte 957 salariés pour un chiffre d’affaires 2015 de 141 M€. De son côté, EOF emploie quelque 3.300 salariés pour un CA 2015 de 264 M€.

Cette opération devrait mettre le point final à l’intégration des différentes entités services d’Econocom entre elles depuis le rachat d’Osiatis en septembre 2013. Pour des raisons fiscales et sociales, Econocom n’avait pas souhaiter réunir toutes ses activités services immédiatement. Le groupe avait commencé par intégré d’Osiatis Systems (entité de 2.000 personnes) dans Osiatis France (entité de 700 personnes) en juillet 2015 pour former Econocom Osiatis France, puis cette nouvelle entité avait absorbé début 2016 ESR SA (700 collaborateurs) dans le cadre d’un contrat de location-gérance d’ESR. Ces opérations avaient permis au groupe d’économiser des impôts et de faire tomber les mandats des représentants des sociétés absorbées.