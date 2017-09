Econocom, via sa filiale Exaprobe, vient de signer le 1er septembre un accord en vue d’acquérir 51% de l’intégrateur de réseaux et d’infrastructures Aciernet. Partenaire Gold Cisco, spécialiste de la conception et de l’équipement de grands datacenters, disposant d’expertises fortes en sécurité, dans les réseaux sans fils et les réseau optiques, « Aciernet dispose de savoir-faire très complémentaires de ceux d’Econocom », juge le groupe de distribution et de services IT dans un communiqué.

Basé à Nozay en Essonne (91), Aciernet a réalisé 85 M€ de chiffre d’affaires en 2016, soit le quadruple du chiffre d’affaires enregistré deux ans plus tôt (22,7 M€). Une croissance étonnante, « portée par la bonne dynamique de ses principaux clients et son déploiement à l’international, notamment en Amérique du Nord », indique Econocom.

Très secret, Aciernet n’a que rarement communiqué ces dernières années. Sa dernière communication remonte à 2013, pour le lancement de sa plateforme intégrée d’orchestration de machines virtuelles Cloud in a box. Basée sur les infrastructures UCS Cisco, le stockage EMC et l’hyperviseur VMware et des développements spécifiques pour la couche d’orchestration, l’offre n’a pas connu le succès commercial escompté et l’expérience cloud provider a rapidement tourné court.

En 2014, le chiffre d’affaires avait brusquement décroché, reculant de 24% à 22,7 M€. La conséquence du rachat de SFR par Numéricable qui a généré beaucoup d’incertitudes pour ses prestataires, au nombre desquels Aciernet figurait en bonne place. Après cette année de transition, qui fut aussi l’année du passage à la norme ISO 9001 et une année de d’intense structuration, Thierry Mourrain, co-fondateur et directeur général de la société, s’en est retiré fin 2015, laissant le président, Franck Vergriete, seul aux commandes.