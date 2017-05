Econocom vient d’annoncer deux acquisitions et une prise de participation minoritaire dans des entreprises européennes, dont une française. Les conditions financières de ces trois opérations ne sont pas dévoilées. Le groupe informatique basé à Bruxelles met la main sur le groupe BIS, un intégrateur de solutions multimédia opérant aux Pays-Bas et en Belgique. Basé à Ridderkerk près de Rotterdam, il compte plus de 220 collaborateurs et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. Cette opération permet à Econocom de renforcer son positionnement sur le segment en expansion du multimédia (digital signage, salles de visioconférence, smart building…) et de déployer l’intégralité de son offre en développant de nouvelles solutions transversales au Benelux, considéré comme une région clé. Econocom sera ainsi présent sur ses trois lignes de métier dans les cinq pays prioritaires du groupe que sont la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie et la France, l’un des objectifs du plan stratégique en cours.

Econocom va par ailleurs acquérir 40% du capital de JTRS, un intégrateur britannique de solutions digitales dans le secteur de l’éducation au Royaume-Uni. En eforte croissance, ce dernier a réalisé environ 11 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Il figure parmi les principaux partenaires d’Apple et de Google Education outre-Manche. Déjà présent au Royaume-Uni par l’intermédiaire de son activité Technology Management & Financing, Econocom complète ainsi son offre de services dans un pays présenté par le groupe comme un objectif clé de son prochain plan stratégique.

Enfin, la filiale Alter Way d’Econocom, spécialisée dans les solutions web open source et DevOps, a acquis la totalité du capital de LP Digital Agency, une agence parisienne spécialisée dans le conseil en stratégie digitale à destination des grands comptes. Cette opération devrait permettre à Alter Way d’atteindre les 15 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Econocom a réalisé un chiffre d’affaires d’un peu plus de 2,5 milliards d’euros en 2016 et emploie plus de 10.000 personnes dans 19 pays européens.