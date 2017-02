L’ESN Digora, spécialisée dans la gestion des données et des infrastructures IT, annonce l’entrée à son capital d’EBRC (European Business Reliance Centre), un spécialiste luxembourgeois de la gestion des applications informatiques critiques et de la sécurité informatique. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Les deux sociétés s’allient pour proposer aux entreprises européennes de nouvelles offres de services s’appuyant sur leurs savoir-faire respectifs : expertise en matière de performance des environnements de données et infogérance d’applications métiers, pour Digora ; cybersécurité, pilotage d’infrastructures informatiques critiques et exploitation de datacenters certifiés Tier IV, pour EBRC.

Dans le cadre de cette alliance, EBRC devient l’unique associé aux côtés des actionnaires de référence que sont les fondateurs et les cadres associés de Digora.

« L’entrée à notre tour de table d’un partenaire industriel tel qu’EBRC, marque une étape significative du développement de Digora. Outre la pérennité et la crédibilité amenée par ce partenariat, il va aussi nous permettre de consolider et d’accélérer notre croissance, tant sur le plan national qu’international. Nos axes de développement stratégiques autour de la sécurité, l’hébergement et les services managés de plateformes critiques de nos clients grands comptes et ETI se voient renforcés et permettront ainsi de développer nos activités de « cloud broker » en lien avec les grands fournisseurs du marché, Oracle Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS,… », expliquent dans un communiqué Renaud Ritzler et Gilles Knoery, fondateurs de Digora.