À l’occasion de la 6e édition du Trophée Partenaires, qui s’est tenue le 9 mars en présence de quelque 80 participants, EBP a récompensé 24 de ses 450 partenaires actifs pour leur performance commerciale en 2016 sur ses solutions de gestion. Dans la catégorie Meilleur chiffre d’affaires, l’éditeur a récompensé un partenaire certifié petites entreprises (PE) et un partenaire certifié PME dans chacune des 8 régions. Quatre lauréats (deux PE et deux PME) ont été retenus pour la catégorie Meilleure progression, deux pour la catégorie meilleur Cas client et deux pour la catégorie Export.

Lauréats Ile de France

PME – Evogest (78)

PE – TCC (95)

Lauréats IDF Nord – Centre

PME – Prodilog (62)

PE – BBS Informatique (28)

Lauréats Sud-Ouest

PME – Institut Fimac (31)

PE – SPSI Informatique (66)

Lauréats Sud-Est

PME – Aptitudes Mediterannee (13)

PE – Pomarede Informatique – (34)

Lauréats Rhône-Alpes

PME – Amigest (69)

PE – Jpf Informatique (38)

Lauréats Est

PME – EBC (51)

PE – Presence Informatique (51)

Lauréats Ouest

PME – Groupe Adinfo (85)

PE – RSI 86 (86)

Lauréats DOM -TOM

PME – Es2i Caraibes (Guadeloupe)

PE – Gest Com Reunion (97)

Lauréats Export

PME – BS Software (Madagascar)

PE – ECI Geneve (Suisse)

Lauréats de la catégorie Meilleure progression

PME – European Green Technology (78)

– Limpid IT (75)

PE – GZ Assistance (Nouvelle Calédonie)

– Presence Informatique (51)

Lauréats de la catégorie Cas client de l’année :

PME – Actimac (76) pour l’accompagnement de la société Dentanor spécialisée dans la fourniture de matériel dentaire, dans la migration de ses solutions de gestion commerciale et CRM vers EBP Ligne PME Open Line dans un environnement Mac

PE – JCD Print (91) pour l’accompagnement dans la migration de son client Audio Video Communication vers EBP Open Line.