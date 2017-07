EasyVista annonce qu’EasyVista Service Management Platform a été nominée comme finaliste du prix SIIA CODiE Awards de 2017 dans les catégories Best IT Service Management Solution et Best Higher Education Enterprise Solution. Les finalistes représentent les meilleurs produits, technologies et services de l’industrie.

EasyVista Service Management Platform associe des fonctionnalités avancées d’ITSM 2.0 avec une expérience utilisateur intuitive en libre-service. La plateforme prend en charge l’ensemble des processus ITIL, favorise la gestion des projets et offre de nombreuses capacités de gestion des actifs (refacturation interne, achats, contrats ou encore facturation). La technologie Service Apps s’appuie sur cette plateforme pour permettre aux utilisateurs de créer rapidement des portails et des applications responsive design, en déplaçant simplement des widgets sur un espace dédié.

Les SIIA CODiE Awards regroupent 93 catégories s’articulant autour de deux axes : les technologies destinées au monde de l’enseignement et celles destinées au monde professionnel. EasyVista Service Management Platform a été retenu parmi les 205 finalistes des 59 catégories dédiées aux technologies d’entreprise.

Le prix sera décerné le 25 juillet prochain à San Francisco.