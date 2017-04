En 2016, EasyVista a réalisé un chiffre d’affaires de 22,9 millions d’euros, en hausse de 14% par rapport à l’exercice 2015, grâce à la croissance de l’activité SaaS, qui progresse de 24% à 11,4 millions d’euros contre 9,2 millions d’euros en 2015. L’activité aux Etats-Unis bondit de 38% grâce à de nombreux contrats gagnés auprès d’organisation telles que la Croix Rouge américaine, la Columbus State University ou encore Quantum Health.

Grâce à une bonne maîtrise des coûts, notamment des charges de personnel, le spécialiste de l’ITSM réduit sa perte opérationnelle qui s’établit à 1,7 million d’euros contre 2,6 millions d’euros en 2015. En revanche, la perte nette se creuse pour atteindre 2,8 millions d’euros contre 2,6 millions d’euros en 2015. EasyVista explique cette évolution par des effets de change négatifs, une provision liée à un contrôle fiscal, des frais liés au placement privé d’obligations convertibles réalisé au mois de septembre dernier ainsi qu’à des intérêts liés à ces mêmes obligation.

Les ressources provenant de cette levée de fonds, soit 7,5 millions d’euros, seront mises à profit pour soutenir de la croissance. De nouvelles embauches seront ainsi réalisées pour renforcer les équipes de vente, en particulier aux Etats-Unis. En parallèle, le groupe compte poursuivre ses investissements technologiques pour intégrer à sa plateforme de nouvelles fonctionnalités fondées sur les technologies de dernière génération en matière de mobilité, big data et d’intelligence artificielle. Enfin, les investissements marketing seront également renforcés.

« La hausse maîtrisée des charges réaffirme notre capacité à piloter le développement du groupe dans un contexte de forte croissance. Cela valide également la pertinence du modèle économique, qui bénéficie de l’important levier de la croissance des revenus d’une part, et d’une génération de cash-flow favorable, d’autre part, qui permet d’auto-financer une partie du développement. Le groupe prévoit cependant une accélération de sa politique d’investissement en 2017 afin de poursuivre ses gains de parts de marché et capter le fort potentiel de croissance, aux Etats-Unis notamment. Dans le cadre de cette politique privilégiant la croissance, EasyVista prévoit le maintien d’une dynamique commerciale soutenue en 2017 et réaffirme son objectif d’amélioration de sa rentabilité à moyen terme », déclare le CEO et co-fondateur du groupe, Sylvain Gauthier.