Chez Easyteam, les collaborateurs qui auront voté aux deux tours de l’élection présidentielle se verront offrir une journée de congés. Lancée à l’initiative de son président, Olivier Renaud, ce challenge baptisé « si tu as voté, tu as un jour de congés » a rencontré un franc succès puisque, selon lui, les trois quarts des collaborateurs y ont participé. Il a suffi à ceux qui le souhaitaient de se déclarer comme participant et d’envoyer une photo d’eux sur le thème « a voté ». La société en a publié quelques-unes sur sa page facebook (https://www.facebook.com/easyteam/).

« Easyteam a fondé sa réussite sur son sens de l’innovation et sa capacité à attirer des talents issus de tous horizons », justifie Olivier Renaud, qui précise que 30 à 40% des collaborateurs de sa société sont d’origine étrangère. « Mais depuis les attentats […] nous vivons une période difficile où les réflexes primaires, l’isolement, le repli sur soi, le communautarisme, la peur de l’autre, refont surface, poursuit Olivier Renaud. Dans notre histoire quand les peuples ont commencé à se tourner vers des leaders qui proposaient l’exclusion comme solution à leurs problèmes, cela s’est toujours mal fini. Pour le président d’Easyteam, il s’agit clairement là d’un des enjeux de cette présidentielle. D’où son initiative visant à « sensibiliser autour de l’intérêt de voter ». Dans ce contexte, « voter est non seulement un droit mais encore plus un devoir », estime-t-il.

Bien-entendu, booster la participation n’est pas la seule raison d’être de cette initiative. Olivier Renaud espère qu’elle renforcera le sentiment d’appartenance des collaborateurs à leur entreprise et leur bien-être au travail, deux facteurs déterminants pour conserver ses meilleurs éléments et pour en attirer de nouveaux. « Cette démarche est très bien perçue par l’ensemble de notre écosystème, clients comme partenaires », assure-t-il.

Easyteam emploie une centaine de collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 30 M€. Sur 2017, la société espère embaucher entre 20 et 30 collaborateurs.