Editeur spécialisé dans l’inventaire automatisé de l’usage des logiciels Oracle, Easytrust, filiale de l’intégrateur français Oracle Easyteam vient de rejoindre le groupe allemand USU, maison mère de l’éditeur Aspera, l’un des trois leaders mondiaux des solutions de gestion d’actifs logiciels avec Flexera et Snow. Société d’une trentaine de salariés ayant réalisé plus de 4 M€ de chiffre d’affaires en 2016, Easytrust cherchait à se développer à l’international. À ce titre, elle avait étudié plusieurs solutions : lever des fonds, trouver un partenaire industriel… « Il nous a semblé que les synergies industrielles avec Aspera seraient totales et que l’implantation très forte de ce dernier en Europe et aux USA apporterait l’élan de croissance et la pérennité que recherchait Easytrust », commente Maxime Pawlak, son président.

Le joyau d’Easytrust, c’est son outil de collecte de données. Une technologie dont Aspera était jusqu’ici dépourvue, préférant s’appuyer sur des éditeurs tiers comme Easytrust – les deux sociétés étaient partenaires depuis deux ans – pour cette fonction. Spécialisé au départ dans la collecte d’informations sur les logiciels Oracle et les problématiques de virtualisation complexe, Easytrust avait fait évoluer son outil depuis deux ans pour collecter l’ensemble des données permettant l’analyse des logiciels tournant sur les grands datacenters. L’éditeur s’est ainsi progressivement ouvert aux logiciels SAP, Microsoft, VMware, Autodesk, IBM… et continue d’améliorer chaque mois sa capacité de détection et de reconnaissance des produits installés.

Easytrust va rester une société distincte d’Aspera. En France, c’est Easytrust qui portera l’offre d’Aspera, dont elle va récupérer les salariés (y compris ceux travaillant depuis l’Allemagne), de sorte que les clients et les partenaires (Amettis, Deloitte, Elée, Bull Atos, et désormais Easyteam) n’aient plus qu’un seul interlocuteur avec une structure renforcée. En parallèle, Easytrust va mobiliser ses équipes, notamment conseil, sur son développement international. Un développement qui passera par le recrutement de partenaires.