A l’occasion de ses premiers résultats trimestriels, DXC Technology a annoncé avoir réduit ses coûts de 140 millions de dollars en « optimisant ses effectifs » et en supprimant 58 sites. La société issue de la fusion intervenue le 4 avril dernier entre HPE Enterprise Services et CSC n’a pas hésité à remercier 40% de ses vice-présidents et directeurs et à supprimer 4 couches de management. « Ce n’est pas une mince affaire que de supprimer 4 couches de management en 90 jours », a expliqué le président et CEO de l’entreprise, Mike Lawrie, au cours d’une conférence téléphonique avec des analystes financiers dont les principaux éléments sont rapportés par CRN. « Nous avons découvert pas mal de chevauchements », a-t-il ajouté, indiquant qu’il espérait économiser en tout 1 milliard de dollars d’ici la fin de l’exercice comptable. Il a par ailleurs annoncé le recrutement de 6.000 employés afin de « rafraîchir les effectifs ». Selon le directeur financier, Paul Saleh, cette « optimisation » a permis d’économiser 60 millions de dollars. « Après la première phase d’élimination des couches de management, nous avons à présent besoin d’attirer de nouveaux talents au bon endroit et de développer les talents dont nous disposons actuellement », a-t-il précisé. Evoquant les fermetures de sites, il a expliqué que les bureaux peu actifs avaient été supprimés et que des regroupements avaient été opérés dans les grandes villes. Selon lui, la facture du premier trimestre avait ainsi été réduite de 25 millions de dollars. Des économies en matière de sous-traitance et la renégociation de contrats avec les principaux fournisseurs ont par ailleurs permis d’économiser 50 millions de dollars supplémentaires.

Le premier trimestre s’est soldé par un chiffre d’affaires de 5,91 milliards de dollars, inférieur de 7,9% aux résultats combinés d’HPE Enterprises Services et de CSC un an auparavant, soit 6,42 milliards de dollars. En revanche, la société a dégagé un bénéfice net de 159 millions de dollars, ou 0,55 dollar par action, contre une perte combinée de 283 millions de dollars enregistrée par les deux entreprises douze mois auparavant.

Pour l’exercice 2018, qui sera clôturé le 31 mars prochain, DXC table sur un chiffre d’affaires de 24,5 à 25,0 milliards de dollars et sur un bénéfice par action compris entre 6,50 et 7,00 dollars.