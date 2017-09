C’est une initiative qui risque de laisser des traces estime The Register qui rapporte l’information. Afin d’améliorer ses marges, DXC Technology demande à ses fournisseurs de baisser leurs tarifs. Dans une lettre envoyée à ces derniers, il les menace de les retirer de la liste des fournisseurs agréés s’ils n’accordent pas une réduction de 15% sur leurs prix contractuels. Selon le site d’informations IT, qui s’appuie sur différentes sources, les choses se seraient plutôt mal passées avec certains de ces fournisseurs, lesquels comprennent aussi bien des spécialistes de la chaîne d’approvisionnement, que des fournisseurs d’articles de bureau ou encore des agences marketing. « Imaginez que tous les clients de DXC écrivent à la société pour exiger la même ristourne ! », a expliqué un fournisseur offusqué à nos confrères.

Une autre source, proche de l’entreprise, a de son côté estimé que dans une période déjà difficile sur le plan économique, les dommages causés à la réputation de DXC Technology par les fournisseurs écartés pouvaient être « potentiellement dangereux ».

Issu de la fusion le 3 avril dernier entre CSC et HPE Enterprise Service, DXC Technology souhaite économiser 1 milliard de dollars au cours de l’année 2017 et 1,5 milliard de dollars en année pleine. Pour y arriver, la direction a mis en place un plan combinant regroupement d’établissements, suppression des doublons (licenciements), externalisation de certaines fonctions, amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et soutien accru de la part de « partenaires stratégiques », comme l’indique un document destiné aux investisseurs. Un soutien accru qui semble s’étendre aux économies de bouts de chandelle.