Dropbox lance une nouvelle offre à destination des travailleurs indépendants : Dropbox Professional. Ce forfait propose des outils de niveau professionnel aux utilisateurs qui souhaitent stocker, partager, puis suivre l’engagement sur leurs projets partagés depuis un espace privé sécurisé.

Au niveau mondial, on comptabiliserait aujourd’hui 162 millions de travailleurs indépendants en Europe et aux Etats-Unis, soit 20 à 30 % de la population active. Selon une étude récente réalisée par le cabinet de conseil McKinsey, la France en compterait 13 millions.

Dropbox Professional réunit les principales solutions de stockage, de partage et d’assistance Dropbox. La solution offre par ailleurs des outils de productivité et de présentation, parmi lesquels Dropbox Showcase, une toute nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’importer leurs contenus Dropbox dans une page personnalisable, qui reflète l’identité visuelle souhaitée, avec des légendes descriptives et des aperçus visuels des fichiers. Comme ces fichiers sont synchronisés avec Dropbox, ils sont toujours à jour, même après les avoir partagés avec un client, ce qui est impossible avec une pièce jointe. Les utilisateurs peuvent également savoir qui a consulté, téléchargé ou commenté leurs fichiers afin d’évaluer la portée de leur travail. En plus de Showcase, Dropbox Professional offre des fonctionnalités de partage avancées, dont la possibilité de définir des mots de passe et des délais de validité pour les liens partagés, et d’accéder à un historique de consultation détaillé.

La solution comprend également Dropbox Smart Sync, une solution multiplateforme de synchronisation à la demande, lancée pour les équipes Dropbox Business en janvier dernier. Avec Smart Sync, chaque fichier et dossier stocké dans Dropbox est visible et accessible directement depuis le bureau d’un ordinateur Mac ou Windows, sans occuper l’espace du disque dur. Les fichiers en ligne sont accessibles d’un simple clic et peuvent être téléchargés en local à la demande.

« Dans un monde du travail de plus en plus flexible, la place des travailleurs indépendants devient prépondérante, et les entreprises font de plus en plus appel à eux pour soutenir leurs projets, quels que soient les secteurs et les fonctions », explique dans un communiqué Todd Jackson, VP Product. « Dans ce contexte, Dropbox Professional permet aux travailleurs indépendants de mieux organiser leur travail et de se démarquer en leur donnant la possibilité de partager leur travaux d’une nouvelle manière, bien plus personnalisée et puissante qu’un e-mail classique. »

Disponible dès aujourd’hui pour 199 euros par an, Dropbox Professional inclut également 1 To d’espace de stockage.